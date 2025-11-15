Gambero Rosso, ecco qual è il migliore sushi di Palermo

In tutta la Sicilia, è l'unica insegna che ha ricevuto le Tre Barchette

L’interesse degli italiani per la cucina giapponese continua a crescere, confermandosi un fenomeno radicato anche nelle aree del Paese meno abituate al consumo di pesce crudo. La nuova edizione 2026 della guida del Gambero Rosso dedicata al sushi e al japan food, presentata a Roma presso lo spazio Field, vanta 230 locali selezionati, oltre 50 dei quali sono new entry.

La fotografia del settore evidenzia un tratto comune alle tradizioni gastronomiche di Italia e Giappone: la centralità della materia prima. I ristoratori premiati si distinguono per un approccio rigoroso nella scelta degli ingredienti, con strategie che seguono due direzioni principali.

Da un lato emerge la ricerca di prodotti originali provenienti direttamente dal Giappone, sostenuta sia da operatori specializzati sia dall’azione dell’Organizzazione del Commercio Estero giapponese (JETRO).

Dall’altro lato si rafforza una filosofia produttiva più autonoma, che privilegia lavorazioni interne e coltivazioni locali: salse e fermentati preparati in casa, varietà orientali di riso e ortaggi coltivate in Italia e utilizzo di pesce nazionale nel rispetto della stagionalità.

Quarantadue i locali premiati con le Tre Barchette

La guida conferma inoltre 42 ristoranti insigniti delle Tre Bacchette, il massimo riconoscimento per il sushi in Italia, affiancati da una serie di Premi Speciali. A completare il volume, un’appendice dedicata agli indirizzi che offrono esperienze più informali: take away, botteghe specializzate e izakaya che contribuiscono a diffondere un’immagine autentica della cultura gastronomica giapponese, pur in un contesto sempre più italiano.

Il migliore sushi di Palermo è quello di Hio-Sushilab

Milano mantiene la leadership (12 locali premiati, con 4 new entry). Seguono Roma (6 insegne premiate, con 2 nuovi ingressi), e Torino (tre riconoscimenti con una novità). Napoli è la Novità dell’Anno. Tra i migliori ristoranti di sushi d’Italia secondo il Gambero Rosso, figura Hio-Sushilab che ottiene le Tre Barchette per il secondo anno consecutivo.

“Questo riconoscimento non è solo un premio, ma il frutto di un percorso fatto di passione, ricerca e dedizione quotidiana – scrive sui social Filippo Gugino, titolare e chef del locale ubicato nel cuore di Palermo – Un grazie sincero va a tutta la mia squadra, che ogni giorno mette il cuore in ciò che fa, e a chi continua a credere nel nostro lavoro e a sostenerci con entusiasmo”.

“Dietro ogni piatto ci sono mani, pensieri e sogni: questo risultato appartiene a tutti noi – aggiunge Gugino – Continueremo a crescere, a migliorarci e a raccontare la nostra idea di cucina con la stessa passione di sempre. Grazie di cuore”.

La scorsa estate, Stefano De Martino – a Palermo con il suo spettacolo “Meglio stasera!” – aveva cenato presso Hio-Sushilab con l’ormai ex fidanzata Caroline Tronelli. Il locale palermitano è l’unica insegna siciliana a ricevere le Tre Barchette.

Sushi mania: origini e curiosità

La “sushi mania” nasce dall’incontro tra diversi fattori culturali, sociali ed economici che, nel tempo, hanno trasformato il sushi in un fenomeno globale. Il primo impulso arriva dagli Stati Uniti, dove negli anni ’70-’80 la cucina giapponese diventa simbolo di modernità, benessere e alimentazione salutare.

Da lì il sushi si diffonde rapidamente in Occidente grazie alla sua immagine pulita, elegante e immediatamente riconoscibile. In Europa – e poi in Italia – il successo esplode tra gli anni 2000 e il 2010, quando cresce l’interesse per il cibo “light”, per il pesce crudo e per le cucine internazionali.

La proliferazione di locali specializzati, unita ai format più accessibili come all you can eat, delivery e take away, ha contribuito a trasformare il sushi in un’abitudine quotidiana, non più limitata alle grandi occasioni.

A ciò si aggiunge l’attrazione per la cultura giapponese, sempre più popolare grazie a cinema, anime, design e stile di vita minimalista, che ha reso il sushi non solo un piatto ricercato, ma anche un simbolo culturale riconosciuto.