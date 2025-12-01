Sviluppo e lavoro, nasce l’Osservatorio giovanile imprenditoria

A presiederlo sarà Vincenzo Chiriaco di Sicindustria

PALERMO – Via libera al protocollo d’intesa dell’Osservatorio giovanile per l’imprenditoria, che era già stato approvato nei mesi scorsi dalla Giunta comunale di Palermo. A presiderlo è stato eletto Vincenzo Chiriaco di Sicindustria Palermo che gestirà il mandato per i prossimi di tre anni.

“Credo fortemente in questo protocollo – ha commentato il sindaco Roberto Lagalla – che contribuirà alla crescita del dialogo tra noi e le giovani generazioni imprenditoriali della città. Siamo naturalmente pronti ad ascoltare ogni esigenza utile che certamente fornirà un contributo di idee, valorizzazione e prospettive per una amministrazione e un territorio più moderno”.

“Abbiamo definito con le associazioni coinvolte di istituire formalmente l’Osservatorio Giovanile per l’Imprenditorialità – sottolinea l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti – che definirà le funzioni e gli obiettivi. Tale organismo paritetico, permanente e operativo vorrà dotare la città e le giovani generazioni di uno strumento in grado di monitorare i bisogni del territorio elaborando proposte concrete, condividendo buone pratiche e supportando la progettazione di nuove politiche giovanili”.