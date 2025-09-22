Svincolo di Brancaccio, abbandonati rifiuti speciali. Alongi: “Gesto incivile”

L'assessore annuncia l'avvio di una sorveglianza

PALERMO – Nello scorso fine settimana ignoti hanno abbandonato illegalmente rifiuti speciali nello svincolo di Brancaccio interessato ai lavori di bonifica, a renderlo noto è l’assessore al Verde Pietro Alongi.

“Purtroppo – spiega l’assessore Alongi – dobbiamo registrare questo incivile gesto che arriva a pochi giorni dall’inizio dei lavori di bonifica per la rimozione dell’amianto presente nell’area che impediva l’apertura dello svincolo per Brancaccio”.

“Rifiuti riconducibili alla dismissione di celle frigorifere”

L’assessore spiega che “si tratta di rifiuti riconducibili alla dismissione di celle frigorifere che vanificano in parte gli sforzi appena intrapresi da questa amministrazione che per la sicurezza dei cittadini, con uno sforzo economico non indifferente, ha accantonato a RAP per bonificare l’area la somma di 500 mila euro”.

L’assessore continua dicendo che questi “atti di inciviltà e criminalità non saranno più tollerati. Non permetteremo che il lavoro della nostra amministrazione e i fondi pubblici vengano sabotati in questo modo. La risposta sarà immediata. Nel frattempo – aggiunge Alongi -, abbiamo già sporto denuncia all’autorità giudiziaria di quanto accaduto”.

“Sorveglianza notturna”

Per evitare che l’episodio si ripeta “d’accordo con RAP, l’amministrazione comunale ha già predisposto delle misure concrete. Si tratta della sorveglianza notturna che sarà attiva già da questa notte per prevenire nuovi sversamenti e del coinvolgimento della polizia municipale per attività di controllo e repressione per individuare e sanzionare i responsabili di tali reati ambientali”.

“Amministrazione e RAP – continua l’assessore – si impegnano a proseguire i lavori di bonifica con la massima determinazione e invita la cittadinanza a collaborare, segnalando anche loro tempestivamente alle autorità qualsiasi attività sospetta”.

Infine, l’assessore al Verde comunica che dallo scorso martedì “sono state già rimosse 150 tonnellate di rifiuti contenenti cemento amianto nel tratto a ridosso l’ex officina del teatro Massimo (bretella laterale viale Regione Siciliana altezza cavalcavia di via Conte Federico, direzione Trapani). Entro 15 giorni, poi, saranno rimossi gli altri due cumuli di rifiuti rispettivamente di 120 e l’altro di 200 tonnellate”.