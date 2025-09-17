 Palermo, iniziata la bonifica per lo svincolo di Brancaccio
Palermo, al via i lavori di bonifica per lo svincolo di Brancaccio

L'obiettivo è concludere entro 45 giorni lavorativi
VIABILITÀ
di
PALERMO – Sono partiti questa mattina, mercoledì 17 settembre, i lavori di bonifica nell’area dello svincolo di Brancaccio (lato Forum), infrastruttura realizzata dal Comune di Palermo.

L’obiettivo della ditta incaricata dalla Rap, la Furino Bonifiche ambientali, è di terminare le opere in 45 giorni lavorativi.

L’inizio dell’intervento arriva al termine delle opere propedeutiche di caratterizzazione dei rifiuti effettuate negli ultimi 4 mesi, ai quali sono seguiti il bando di affidamento dell’intervento e la relativa sottoscrizione del contratto e la redazione del piano di intervento, autorizzato dall’Asp di Palermo.

