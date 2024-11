Sui tagli agli alunni disabili, dietrofront della Città Metropolitana

Intervento della Regione che potrebbe "sbloccare" anche la questione di Palazzo degli elefanti

CATANIA – Lo stanziamento di 2,9 milioni di euro destinati espressamente alle ex province, scongiurano il taglio del 15% all’assistenza degli alunni disabili. Dal prossimo 1 dicembre, dunque, e per tutto l’anno scolastico il servizio verrà garantito per le scuole secondarie di secondo grado.

Nella giornata di ieri, con firma del sindaco metropolitano Enrico Trantino è stato pubblicato il Decreto di modifica del provvedimento che era stato varato lo scorso 28 ottobre.

Scongiurati i tagli agli alunni disabili

Si legge, nel provvedimento:

“Disporre con decorrenza 1 Dicembre 2024 di proseguire il Servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione in favore degli alunni frequentanti gli Istituti Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Catania, anno Scolastico / Universitario 2024/2025 eliminando la riduzione del 15%, per ciascun alunno del monte orario settimanale proposto nei rispettivi P.E.I

– Autorizzare il Dirigente del Servizio I Dipartimento 3° Servizio“Politiche Sociali e del Lavoro – Politiche Culturali e del Turismo a provvedere all’espletamento degli atti consequenziali.

Disporre la pubblicazione del presente Decreto , a mero scopo notiziale, all’albo pretorio online sul sito istituzionale dell’ente, ai sensi di cui all’art. 32 della Legge n.69/2009 e ss.mm.ii., oltreché se dovuto, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Dare atto che in relazione all’adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all’art.6 bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.iii. e dell’art. 7, del D.P.R. n. 62/2013, si dichiara la non sussistenza di ipotesi anche potenziale di conflitto di interesse”.

La vicenda cittadina

Resta, adesso, da comprendere cosa accadrà dalle parti di Palazzo degli elefanti: anche qui si attende un intervento da parte della Regione. Le prossime ore saranno decisive.