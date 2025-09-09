Tajani al gruppo Ars di Forza Italia: “Governo e partito, ottimi risultati”

Le parole del segretario nazionale

PALERMO – Si è svolta oggi a Palazzo dei Normanni una riunione dei deputati regionali di Forza Italia, a cui ha partecipato in videoconferenza anche il segretario nazionale Antonio Tajani. Erano presenti anche il presidente della Regione, Renato Schifani, e il coordinatore regionale Marcello Caruso.

Nel corso dell’incontro, il segretario Tajani ha sottolineato “il valore di un partito aperto al confronto democratico”, ricordando che “esistono sedi e tempi dedicati al dibattito interno, come l’imminente Congresso Regionale, dove ciascuno potrà presentare le proprie proposte e idee con lealtà e trasparenza”.

Tajani, il discorso al Gruppo Ars di Forza Italia

Tajani ha ricordato che “il continuo scambio di comunicazioni a mezzo stampa senza un vero dibattito ed un reale confronto, non è utile al partito e tradisce la fiducia dei nostri iscritti, che meritano chiarezza e coesione”. Il Segretario nazionale ha quindi ribadito il suo pieno apprezzamento per l’operato del governo regionale sotto la guida del presidente Schifani e per i risultati straordinari ottenuti da Forza Italia in Sicilia, primo partito per numero di eletti e con migliaia di iscritti.

“Un successo reso possibile dal lavoro congiunto del Governo regionale, dei deputati regionali sul territorio e dall’efficace coordinamento della segreteria regionale guidata da Marcello Caruso.”

Nel suo intervento, Tajani ha ricordato come “proprio la forza e il radicamento del partito nei diversi territori è garanzia di efficacia del nostro lavoro nel governo nazionale come forza liberale e moderata, impegnata a garantire stabilità e riforme concrete legate ai bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese”.

Le prossime mosse

“Stiamo lavorando per il taglio dell’Irpef a favore delle famiglie e dei redditi medio-bassi, per liberare risorse da destinare alla competitività del sistema paese e delle sue imprese, per rafforzare i servizi territoriali a partire da quelli sanitari.”

“A Palermo come a Roma – ha concluso Tajani – il nostro l’obiettivo comune resta uno solo: lavorare uniti per il bene delle nostre comunità.”