Tananai live al Velodromo di Palermo, lo show fa divertire il pubblico

Un'ora e mezza di canzoni intonante senza sosta

PALERMO – Una serata indimenticabile, quella vissuta ieri dai tanti fan di Tananai, all’anagrafe Alberto Ramusino, che hanno affollato il Velodromo di Palermo per quasi un’ora e mezza di musica e divertimento intendo canzoni come Booster, fino all’ultima Bella Madonnina, passando per la famosissima Tango e chiudendo con Abissale.

Ma non solo, Tananai ha intonato i singoli che hanno anticipato il nuovo disco come Veleno Storie Brevi e Ragni.

Il tour di Tananai proseguirà per altre date nel resto dell’Italia, ma oggi si esibirà ancora in Sicilia e farà tappa a Villa Bellini.