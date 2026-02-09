“Tangenti alla Motorizzazione”. Gli indagati negano. “Solo piccoli regali”

Interrogatori di garanzia davanti al Gip

PALERMO – Gli indagati hanno negato di avere pagato e ricevuto tangenti. Solo uno avrebbe spiegato di avere fatto delle regalie, pur respingendo l’accusa che si sia trattato di corruzione. È stato il giorno degli interrogatori di garanzia nell’inchiesta per corruzione alla Motorizzazione di Palermo.

Sono cinque gli indagati che rischiano l’arresto: il funzionario della Motorizzazione Salvatore Troncale, l’impiegato Mariano Rubino, l’ex istruttore direttivo Felice Cardinale (oggi in pensione) e i figli di quest’ultimo, Giuseppe e Michele Cardinale, che gestiscono autoscuole e agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche.

Troncale ha risposto alle domande del giudice, negando di avere ricevuto denaro. Stessa cosa Giuseppe e Michele Cardinale, che hanno ricostruito i rapporti con il padre. I figli assecondavano le sue richieste di denaro nel periodo in cui collaborava con le agenzie. Diceva di dovere sostenere delle spese. Lo cifre non convincevano, ma il figlio e titolare delle agenzie lo ha accontentato. Ad un certo punto ha detto basta e i rapporti si sono deteriorati. Nulla, però, c’entrerebbero le pratiche per il rilascio delle patenti da parte della Motorizzazione.

A spiegare la sua esigenza di denaro è stato il padre. Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha chiesto di fare dichiarazioni spontanee davanti al Gip Filippo Serio. Ha spiegato di soffrire di ludopatia ed è per questo che chiedeva il denaro. Tangenti? Mai pagate, a suo dire si sarebbe trattato di piccoli regali per accelerare le pratiche ma non di corruzione per ottenere documenti di guida che altrimenti non sarebbero spettati ai clienti.

Secondo i pm Giulia Beux e Vincenzo Amico, presenti all’interrogatorio, ci sarebbe stato un tariffario. Si pagava fino a mille euro per ottenere una patente nautica per guidare le barche entro 12 miglia. A volte neppure si sarebbero presentati, ma risultavano registrati nei verbali con tanto di attestazione della prova superata. I documenti sarebbero stati falsificati ex post.

Una ventina gli episodi contestati fino al 2023 sulla base della ricostruzione della polizia stradale. Oltre alle patenti nautiche i pubblici contestati diversi casi di conversione di documenti per guidare l’auto all’estero. Il Gip si è riservato sulla decisione se applicare o meno la misura cautelare.