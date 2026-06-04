Identificati guidatore e passeggero dell'auto che ha tentato di speronare dei giovani all'uscita di una discoteca

TAORMINA – Tentarono di speronare con l’auto dei ragazzi dopo una lite all’esterno di una nota discoteca di Taormina domenica notte, identificati e fermati per tentato omicidio due giovani di Messina. Le misure sono state eseguite dalla squadra mobile di Messina e dagli agenti del commissariato di Taormina nei confronti di un 24enne e di un 25enne.

Le indagini si sono avvalse di numerosi video sui social

Le indagini della squadra mobile si sono avvalse dei numerosi video su siti e social. Nel filmato viene ripreso un gruppo di persone intente a discutere animatamente e, d’improvviso, un’autovettura station wagon di grossa cilindrata di colore scuro nell’atto di effettuare manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso alcuni pedoni, travolgendone alcuni prima di darsi alla fuga.

L’acquisizione e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alcune testimonianze hanno consentito agli investigatori di ricostruire come causa scatenante la lite tra un gruppo di giovani della provincia di Catania e alcuni messinesi. Al termine del litigio alcuni sarebbero saliti a bordo di un’auto con l’intento di travolgere i rivali.

Alla guida ci sarebbe stato un 24enne messinese, accanto un 25 enne

Le indagini hanno consentito di identificare il ragazzo alla guida, un ventiquattrenne messinese, ed il passeggero di 25 anni, ritenuti entrambi partecipanti alla lite fuori dal locale. Da qui il fermo per tentato omicidio aggravato di cui si attente la convalida del gip.