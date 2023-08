Il sindaco torna sulla polemica

PALERMO – Nuovo round nel duello a distanza tra il comico Angelo Duro e il sindaco di Taormina Cateno De Luca per il caso dei manifesti imbrattati. “Sarà anche bravo come comico, ma ancora deve crescere”, dice De Luca. Gli agenti della polizia locale hanno elevato tre verbali da 206 euro ciascuno al comico per avere realizzato “disegni contrari alla pubblica decenza sui manifesti che annunciavano il suo spettacolo al teatro antico”. Duro con un video su Instagram si era fatto immortalare mentre con le bombolette spray scriveva sui manifesti. Aveva chiesto a un pasticcere taorminese di andarlo a prendere in albergo per andare a fare colazione nel suo locale. Il pasticcere pubblica video con personaggi famosi che gustano le sue granite. Duro però invece di andare a mangiare la specialità – con conseguente video del titolare – si è fatto accompagnare in auto a imbrattare i manifesti. Poi ha postato il video su Instagram. Il sindaco aveva risposto con un video su Fb in cui utilizzava frasi pesanti contro il comico. Immancabile la reazione del vulcanico sindaco di Taormina.

Lo scontro Duro-De Luca

Lo showman palermitano in una nota ha detto di assumersi le sue responsabilità e che pagherà la multa che gli è stata comminata. Attraverso il suo legale, Duro ha fatto sapere che la reazione del sindaco di Taormina “è stata altamente lesiva, con minacce palesi e istigazione alla violenza”. De Luca quindi dice: “Apprendo con una certa sorpresa del comunicato stampa dell’avvocato di Angelo Duro e del tentativo di Duro di passare per vittima, quando qui l’unica vittima di questo indecoroso show è la comunità di Taormina. Cosa avrei dovuto fare dopo che Duro ha imbrattato la città disegnando “cxxxi”? Qui non siamo davanti a uno spettacolo comico, non può essere tutto un gioco”.

De Luca: “Lesa l’immagine dei taorminesi”

“Lesa l’immagine di Taormina, dei taorminesi, non quella di Angelo Duro che ha disdettato per ben due volte l’incontro con il sottoscritto proprio richiesto da lui per spiegare le sue ragioni e non ha nemmeno avuto il coraggio di assumersi le sue responsabilità”, aggiunge De Luca.