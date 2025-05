Taormina: ortopedia del San Vincenzo centro di eccellenza medica

Nel 2024 effettuati oltre 700 interventi chirurgici

CATANIA – L’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “San Vincenzo” di Taormina si conferma un punto di riferimento di eccellenza per la diagnosi e il trattamento delle patologie ortopediche e traumatologiche. Situata in Contrada Sirina, l’unità è diretta dal dottor Roberto Ventimiglia e vanta un team di medici altamente qualificati.

I numeri di interventi, prestazioni e ricoveri

Nel corso del 2024, la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia ha effettuato oltre 700 interventi chirurgici, registrando una valutazione complessiva dell’offerta assistenziale parametrata sul valore di 1,56, un coefficiente che denota un’elevata qualità. Sono state inoltre erogate circa 5400 prestazioni ambulatoriali e fornite più di 2000 consulenze al Pronto Soccorso. I ricoveri hanno visto un incremento del 4,19 per cento, mentre le prestazioni ambulatoriali sono aumentate del 5,45 per cento.

L’Ortopedia e Traumatologia del San Vincenzo è da diversi anni l’unico reparto ospedaliero pubblico in Sicilia dove si eseguono interventi di artroprotesi totali bilaterali di anca allo stesso paziente nella medesima seduta operatoria.

“Investiremo in innovazione e formazione”

La Direzione Strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha espresso il proprio orgoglio per i traguardi raggiunti dall’Unità Operativa Complessa. Hanno inoltre ribadito l’impegno a proseguire su questa strada di eccellenza.

“Continueremo a investire in innovazione e formazione per garantire che i nostri servizi rimangano all’avanguardia, rispondendo appieno alle necessità della popolazione con competenze e umanità. Il nostro obiettivo primario è quello di migliorare la qualità delle cure offerte, promuovendo un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo per tutto il personale”, ha dichiarato la Direzione Strategica.

