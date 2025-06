Taormina, il Pd: “Schillaci autorizzi la cardiochirurgia pediatrica”

La richiesta di Nicita e Lorenzin

PALERMO – “Il ministro della Salute Schillaci intervenga affinchè il Centro cardiologico pediatrico Mediterraneo di Taormina, che opera sin dal 2010 in convenzione con l’Ircss Bambino Gesù di Roma, possa continuare ad operare”.

A chiederlo con una nuova interrogazione sono i senatori del Pd Antonio Nicita e Beatrice Lorenzin.

Taormina, la richiesta del Pd

“L’operatività del Centro cardiologico pediatrico Mediterraneo di Taormina è attualmente prorogata – spiegano – Dal momento che una nuova struttura pediatrica è stata aperta a Palermo, la Regione Siciliana nel mese di maggio ha formalizzato al Ministero della Salute una richiesta di deroga al D. M. 70/2015, alla luce anche del precedente applicato in Veneto”.

“Chiediamo – concludono Nicita e Lorenzin – che il governo accordi la deroga richiesta dalla Regione siciliana. E, in caso contrario, chiarisca quali iniziative siano state intraprese, nell’ultimo anno, o si intendano intraprendere per accordare la deroga in tempi brevi e in ogni caso in modo da garantire la continuità dell’operatività delle due strutture”.