“Una ragazza per il Cinema”: altra edizione dai grandi numeri

Vincitrici e partecipanti alla XXXVII edizione della rassegna

CATANIA – Si è conclusa al Teatro Antico di Taormina la XXXVII edizione di Una Ragazza per il Cinema, lo storico concorso nazionale ideato dal patron Antonio Lo Presti e da Daniela Eramo, che ancora una volta ha trasformato la città in un palcoscenico di sogni, bellezza e talento.

Una ragazza per il Cinema

A trionfare, conquistando il titolo di Una Ragazza per il Cinema 2025, è stata Felicia Faller (n. 51), proveniente dalla Regione Lazio, premiata sul palco da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo.cLa vincitrice ha ricevuto la corona firmata dall’azienda Xento e, oltre al prestigiocdel titolo, ha conquistato la borsa di studio presso la Casa dell’Attore, di proprietà del regista Giulio Manfredonia e dell’attrice Maria Rosaria Russo, che rappresenta un trampolino concreto verso il mondo della recitazione e dello spettacolo.

Al secondo posto si è classificata Maria Antonietta Marino (n. 43), premiata dalcdirettore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti, mentre il terzo gradino del podio è andato a Silvia Genoese (n. 77), premiata dal coreografo Garrison Rochelle.

Serata e ospiti

La serata, presentata da Beppe Convertini e Beatrice Luzzi, ha visto alternarsicmomenti di spettacolo, emozione e grande varietà. Sul palco si sono esibiti la comica e imitatrice Emanuela Aureli, il ballerino di Amici Giovanni Tesse, e l’attesissima performance musicale di Dolcenera, che ha infiammato il pubblico con la sua energia.

A valutare le finaliste, una giuria prestigiosa composta, tra gli altri, dal regista Giulio Manfredonia, l’attrice Maria Rosaria Russo, il modello Simone Bonaccorsi, il coreografo Garrison Rochelle, il make-up artist Pablo by Gil Cagnè, e il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti, affiancati da personalità istituzionali e rappresentanti delle aziende partner.

Le fasce speciali

Nel corso della finale sono state assegnate numerose fasce e riconoscimenti speciali. Tra le vincitrici:

Gaia Ranno – Ragazza Videobank. Lorena Luca – Ragazza Comer Sud. Michelle Marra – Ragazza Regione Siciliana. Eleonora Piana – Ragazza Comune di Taormina. Ambra Incardona – Ragazza Fondazione Taormina Arte. Gaia Coco – Ragazza Centro Mességué. Sara Yumile Torriente Gonzales – Ragazza Jean Klebert, Ragazza Moda, Ragazza Miss delle Miss. Orghenta Zaka – Ragazza Gil Cagnè e Ragazza Guess. Giulia Berretti – Ragazza Primadonna. Valeria Crea – Ragazza Giovanni Ventura. Maria Antonietta Marino – Ragazza La Casa dell’Attore

Un mosaico di titoli che testimonia la varietà e la ricchezza del percorso di questa edizione.