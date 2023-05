Taranto, 62enne ucciso per strada a colpi di pistola

L'uomo aveva appena parcheggiato il proprio scooter e stava rientrando a casa

1' DI LETTURA

Omicidio nella tarda serata di ieri a Taranto.

Un uomo di 62 anni, Cosimo Nardelli, è stato colpito con almeno cinque colpi di pistola per strada in via Cugini, nella zona alle spalle del mercato Fadini, ed è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’uomo aveva appena parcheggiato il suo scooter e mentre si avvicinava al portone della sua abitazione è stato raggiunto dai colpi di pistola.

È stato poi soccorso da un vicino di casa e trasportato d’urgenza in ospedale, ma è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e gli uomini della polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per cercare di identificare l’autore dell’agguato e stabilire il movente.