“L’inchiostro dei tatuaggi finisce nei linfonodi”: a dirlo è uno studio

Tattoo sotto accusa: "Indeboliscono il sistema immunitario per anni"

Un nuovo lavoro scientifico mette in luce come l’inchiostro dei tatuaggi non resti confinato nella cute ma venga trasportato nel sistema linfatico, modificando la normale attività immunitaria. È quanto emerge da una ricerca internazionale pubblicata sulla rivista specializzata PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Chi ha condotto la ricerca scientifica

L’indagine è stata condotta dall’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) di Bellinzona, affiliato all’Università della Svizzera italiana insieme a dodici istituti europei, tra cui l’Università di Berna, l’Ospedale universitario di Regensburg, il Centro di biologia dell’Accademia delle scienze Ceca, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l’Istituto cantonale di patologia di Locarno, il Laboratorio cantonale di Basilea e la Hannover Medical School.

La risposta immunitaria alterata per anni

Il gruppo di ricerca ha analizzato in modelli murini il comportamento dei pigmenti utilizzati per i tatuaggi, con l’obiettivo di chiarire un tema spesso sollevato ma poco studiato: la capacità dell’inchiostro di spostarsi dal punto in cui viene impresso verso altri distretti dell’organismo. Un trasferimento che, secondo gli autori, potrebbe comportare effetti tossici nel tempo.

L’inchiostro dei tatuaggi migra verso i linfonodi

Dalle analisi è emerso che il materiale pigmentato si diffonde molto rapidamente ai linfonodi più vicini, dove può rimanere per mesi e interferire con il funzionamento delle cellule immunitarie. Gli animali sottoposti ai test hanno mostrato un accumulo persistente e un’infiammazione duratura. Gli inchiostri nero, rosso e verde sarebbero i più tossici.

Lo studio segnala anche un impatto sulle risposte vaccinali. Nei topi tatuati, la produzione di anticorpi in seguito alla somministrazione del vaccino anti-Covid (Pfizer/BioNTech) è risultata inferiore quando l’iniezione veniva eseguita in un’area tatuata. Per il vaccino antinfluenzale, invece, l’infiammazione indotta dagli inchiostri sembrerebbe rafforzare la risposta. Secondo gli autori, queste evidenze impongono ulteriori verifiche.

