Teatro Biondo e Teatro Massimo, solidarietà da Iv ai lavoratori

PALERMO – “Solidarietà ai lavoratori del teatro Biondo e della fondazione Teatro Massimo di Palermo, che vivono un momento drammatico di incertezza lavorativa. Anche in questo caso, abbiamo assistito a un’amministrazione che, a fine mandato, raccoglie il fallimento di una mancata seria programmazione e messa in sicurezza dei finanziamenti destinati alle due prestigiose realtà culturali della città”. A dichiararlo sono i consiglieri comunali del gruppo di Italia Viva Dario Chinnici, Francesco Bertolino, Paolo Caracausi e Carlo Di Pisa.

“In tutti questi anni l’amministrazione – aggiungono – non ha garantito le basi di un certo e adeguato impegno finanziario, appostando nei capitoli a loro destinati somme di anno in anno inferiori, salvo poi integrare con prelievi dal fondo di riserva gli ultimi giorni di ogni anno. Tale superficiale approccio non ha certamente contribuito a mettere realmente in sicurezza queste due fondamentali istituzioni culturali che oggi vengono prese in giro dal sindaco con proclami di imminenti somme, che di fatto non potranno arrivare. Da stigmatizzare anche un utilizzo distorto delle somme promesse provenienti dalla tassa di soggiorno, che dovrebbero servire per investimenti diretti sul turismo e non a pagare stipendi. L’evidente dissesto in cui il sindaco ci ha portato rende ancor più drammatica la situazione”.

“Ci auguriamo – concludono – che la nuova amministrazione e il nuovo sindaco possano immediatamente intervenire nel salvare queste due straordinare realtà culturali che oggi faticano a immaginare un futuro. Il gruppo Italia Viva certamente considera come priorità questa situazione nel progetto che porterà avanti per Palermo”.