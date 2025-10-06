Teatro Garibaldi lavori quasi al termine, Abbate: “Restituito alla comunità”

“Un luogo di cultura tra i più importanti in Sicilia"

MODICA (RAGUSA) – “Un luogo di cultura tra i più importanti in Sicilia che grazie a questi lavori è pronto ad accogliere con una nuova veste l’inizio della stagione 25-26”. Sono le parole del Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, l’onorevole Ignazio Abbate che questa mattina ha effettuato un sopralluogo presso il teatro Garibaldi di Modica dove sono in dirittura d’arrivo i lavori di restauro interno finanziati grazie ad un apposito emendamento alla scorsa finanziaria presentato dallo stesso parlamentare della DC che ha determinato lo stanziamento di 260 mila euro per rinnovare gli arredi, i tendaggi ed il pavimento dello storico teatro modicano.

“Abbiamo restituito alla comunità, non solo modicana ma siciliana vista l’importanza del luogo, un’opera di straordinaria valenza culturale. Diverse maestranze locali, sotto la direzione dell’architetto Scravaglieri, hanno lavorato sul nuovo parquet, sui tendaggi e sugli arredi e oggi con grande orgoglio possiamo dire che questo teatro è ancora più frutto della bravura e della professionalità degli artigiani modicani”.

“La prossima stagione teatrale e musicale – ha concluso Abbate -, che verrà presentata a breve, sarà dunque ospitata da un teatro profondamente rinnovato che manterrà però il fascino immutato della sua storia visto che, grazie anche alla collaborazione della Fondazione Teatro Garibaldi, ogni dettaglio è stato scelto con cura per non stravolgerne l’atmosfera”.