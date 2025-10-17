Teatro del Gusto, un viaggio tra sapori, cultura e identità siciliana

Un progetto promosso dal GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara

CATANIA – Il Teatro del Gusto ha attraversato i borghi tra l’Etna e l’Alcantara come un racconto vivo di tradizione, arte e gastronomia. Portando in scena l’anima più autentica della Sicilia.

Un progetto promosso dal GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, presieduto da Ignazio Puglisi, con la produzione e il marketing a cura di Plan Studios Group SRL, che ha trasformato le piazze in palcoscenici dove i sapori diventano cultura e la convivialità si fa spettacolo.

Dalle degustazioni ai cooking show, dalle esibizioni musicali ai racconti dei produttori locali. Il Teatro del Gusto ha saputo creare un dialogo tra passato e futuro. Unendo comunità e territori sotto un’unica visione di promozione condivisa.

A Zafferana Etnea il gran finale

L’ultima tappa di questa edizione si è svolta a Zafferana Etnea, cuore dell’Etna, in una giornata che ha racchiuso tutta l’essenza del progetto. Calore, partecipazione e identità. Che con passione e sensibilità ha guidato il pubblico tra storie, sapori e racconti del territorio.

A moderare il giornalista Anthony Distefano. Presente sindaco di Zafferana Etnea, Salvo Russo, ha accolto l’iniziativa come un’occasione di promozione e condivisione culturale, ribadendo il valore del legame tra enogastronomia e turismo locale.

Protagonista indiscusso della giornata, lo chef Seby Sorbello, che con il suo talento e la sua cucina ha dato vita a uno showcooking d’autore. Un viaggio nei sapori etnei reinterpretati con stile contemporaneo. Tra aromi di agrumi, erbe spontanee e vini dell’Etna, ogni piatto ha raccontato una storia di passione e appartenenza.

Il presidente del GAL, Ignazio Puglisi, ha espresso grande soddisfazione per il successo della rassegna, sottolineando come il Teatro del Gusto rappresenti “un modello di sviluppo locale che mette al centro i territori, i produttori e le tradizioni, trasformandole in leve di crescita e orgoglio collettivo”.

Un progetto che lascia il segno

Con la tappa di Zafferana, si conclude un viaggio straordinario tra i borghi dell’Etna e dell’Alcantara. Un mosaico di esperienze che unisce cultura, gusto e territorio.

Il Teatro del Gusto non è solo un evento, ma un movimento culturale che restituisce ai paesi il ruolo di protagonisti e ambasciatori della Sicilia più autentica. L’evento, marketing e produzione è stato curato da Plan Studios Group SRL.