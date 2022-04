Teatro Massimo dona ad Ail l’incasso della prova generale della “Tosca”

L'incasso sarà destinato alla ricerca contro le leucemie e al sostegno dei malati

Si torna a teatro, dopo la lunga pausa a causa dell’emergenza Covid, con l’entusiasmo di ascoltare e vedere l’arte, contribuendo anche in una missione solidale. Il Teatro Massimo di Palermo offrirà ad AIL Palermo Trapani la prova generale della Tosca di Giacomo Puccini, l’incasso sarà destinato alla ricerca contro le leucemie e al sostegno dei malati e dei loro familiari. L’appuntamento col melodramma è fissato per il 28 Aprile alle ore 19:00. I biglietti sono già disponibili in Sede (in Via Trabucco n. 180, Palermo), oppure dal 24 Aprile presso la biglietteria del Teatro Massimo, e hanno un costo compreso tra i 10 e i 60 euro, in base ai diversi settori.