Teatro Stabile di Catania, Salvatore Carrubba nuovo presidente del Cda

Trantino: “Parte il rilancio culturale dello Stabile”

CATANIA – Il Teatro Stabile di Catania ha un nuovo Consiglio di amministrazione. L’assemblea dei soci dell’Ente ha nominato i componenti del nuovo Cda, che ha indicato come presidente Salvatore Carrubba e vicepresidente Enrico Nicosia.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione Francesca Luciana Maraviglia, designata dalla Presidenza della Regione Siciliana; Enrico Domenico Giovanni Nicosia, indicato dall’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo; Ida Nicotra, designata dalla Città Metropolitana di Catania; Salvatore Carrubba, indicato dal Comune di Catania; e Carlo Iuvara, rappresentante dell’Ente Teatro di Sicilia. Tutti gli incarichi saranno svolti a titolo gratuito.

Chi è Salvatore Carrubba

Nato a Catania nel 195, Salvatore Carrubba è giornalista, editorialista ed esperto di politiche culturali. Nel corso della sua carriera è stato direttore di “Mondo Economico” e de “Il Sole 24 Ore”, oltre ad avere ricoperto il ruolo di assessore alla Cultura del Comune di Milano.

Tra gli incarichi più rilevanti figurano anche la presidenza del Piccolo Teatro di Milano, dell’Accademia di Brera e del Collegio delle Università Milanesi, esperienze che ne hanno consolidato il profilo nel panorama culturale nazionale.

Trantino: “Un segnale di rilancio”

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha parlato di una scelta che punta a rafforzare il ruolo dello Stabile come istituzione culturale di riferimento.

“Ringrazio ciascuno dei componenti del Cda per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati nell’accettare di servire una delle più prestigiose istituzioni culturali della città e della Sicilia”, ha dichiarato il primo cittadino.

Trantino ha rivolto un ringraziamento particolare a Carrubba, definendo il suo incarico “un significativo ritorno alle proprie radici”. “La sua autorevolezza nel panorama culturale nazionale, maturata attraverso importanti esperienze nel giornalismo, nell’amministrazione pubblica e nelle istituzioni teatrali e accademiche, rappresenta una garanzia per il futuro del Teatro Stabile”, ha aggiunto.

Amata: “Rafforzata la sinergia tra le istituzioni”

Soddisfazione anche da parte dell’assessora regionale allo Spettacolo, Elvira Amata, che ha definito il nuovo assetto governance “un momento cruciale per il comparto dello spettacolo”.

“Esprimo il mio più vivo compiacimento per la definizione della nuova governance del Teatro Stabile di Catania, presidio d’eccellenza per la cultura e il turismo siciliano”, ha affermato l’assessora, sottolineando come la nuova fase consentirà “di rafforzare ulteriormente la sinergia tra le istituzioni”.

L’intervento della Uil

Sul rinnovo del Cda sono intervenuti anche i segretari di Uil e Uil Fpl Catania, Enza Meli e Gaetano Cristaldi, che hanno accolto positivamente la nomina del nuovo presidente e dei consiglieri.

“È sicuramente positivo che il Teatro Stabile possa nuovamente contare a pieno titolo su un nuovo Consiglio di amministrazione e un nuovo presidente”, dichiarano i rappresentanti sindacali.

Uil e Uil Fpl chiedono ora attenzione per lavoratrici, lavoratori e personale precario dell’Ente. “Confermiamo la nostra disponibilità al confronto nella certezza di poter procedere ancora nella tutela e valorizzazione dei dipendenti, senza dimenticare i precari che meritano stabilizzazione”, concludono.