TeLiMar all’esordio in campionato in casa dell’Anzio Waterpolis

Il Club dell'Addaura punta anche stavolta all’alta classifica seppur con una squadra rinnovata al 40 per cento

3' DI LETTURA

PALERMO – Dopo la doppia qualificazione ottenuta nel giro di una settimana, tra Final Eight di Coppa Italia e secondo turno preliminare di LEN Euro Cup, il TeLiMar Palermo debutta nel campionato nazionale di pallanuoto maschile di serie A1. Ospite dell’Anzio Waterpolis, il Club dell’Addaura, alla sua quarta stagione consecutiva nella massima categoria, punta anche stavolta all’alta classifica, seppur con una squadra rinnovata al 40 per cento. Appuntamento allo Stadio del Nuoto alle ore 16,30 di domani, sabato 22 ottobre. A dirigere l’incontro saranno i fratelli Bianco, Luca e Daniele, di base rispettivamente in Lombardia e in Liguria, loro terra d’origine.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Facebook e Youtube da C81 Lazio.

“L’Anzio di quest’anno – dice l’ex di giornata, l’attaccante del TeLiMar Alex Giorgetti – è completamente rinnovato e si è rinforzato rispetto all’anno scorso. Dalla scorsa stagione, sono rimasti solo i miei due amici Lapenna e Presciutti. Per il resto, invece, è composto da rinforzi stranieri di livello e altri giocatori italiani che militano in A1 da anni. Sono, però, molto fiducioso. Andremo lì per portare a casa i tre punti, imponendo intensità e aggressività, mentre loro proverranno a puntare sul fattore casa, per tentare di renderci la vita difficile. Sarà un match importante per vedere a che punto siamo della forma, prima del secondo turno di LEN Euro Cup”.

“Sarà sicuramente una partita diversa, rispetto alla sfida di Coppa Italia – afferma l’allenatore del TeLiMar, Gu Baldineti –, perché a Bologna hanno giocato senza il portiere titolare Santini e il centroboa titolare Lapenna. Due ruoli fondamentali per qualsiasi squadra. I nostri rivali erano probabilmente indietro, anche perché affrontavano una delle prime uscite ufficiali. Domani, la formazione laziale gioca in casa e ad inizio campionato c’è sempre tanto entusiasmo. Sarà sicuramente una partita molto difficile per noi», dice il tecnico, che potrà contare sulla rosa al completo”.

L’insidia forse più grande è costituita dal fatto che l’ennesima chiusura della Piscina Olimpica Comunale di Palermo ha inciso sulla preparazione: “Ci tengo a ringraziare nuovamente la società per la prontezza con la quale si è attivata per reperire gli spazi acqua a Terrasini – sottolinea Baldineti -. Tuttavia, la chiusura ha pesato parecchio perché, insieme al preparatore atletico, avevamo programmato tre settimane di carico forte per presentarci nel migliore dei modi ai diversi impegni in calendario. Avendo tempo a disposizione, ho posticipato l’inizio del lavoro sulla parte tattica. Poi, purtroppo, è arrivata la notizia della chiusura. Non avere a disposizione la nostra casa ha sicuramente inciso. Ma sappiamo di avere un grosso margine di miglioramento. E riuscire, nonostante tutto, a centrare i primi due obiettivi minimi stagionali, è il modo perfetto per iniziare anche il campionato”.

Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Superare il primo turno sia di Coppa Italia che di LEN Euro Cup non era scontato. Non è stato facile, ma siamo abilmente riusciti in entrambe le imprese, in un periodo in cui la squadra ancora non è totalmente performante, soprattutto in fase difensiva, a causa del sostanziale rinnovo dell’organico. Ma anche a causa dei disagi conseguenti all’esodo a Terrasini durante gli scorsi importantissimi 15 giorni, in cui la Piscina Olimpica di Palermo è rimasta chiusa. Non abbiamo, così, avuto modo di lavorare per come avevamo programmato. Partiamo per l’esordio di campionato ad Anzio, sapendo che sarà una vera battaglia, in un campo difficilissimo, contro una formazione ben strutturata. Sono però cautamente fiducioso sulla qualità del nostro gruppo, per pensare di poter concretizzare un risultato positivo che ci metterebbe in condizione di partire anche in campionato, così per come abbiamo fatto finora nelle due Coppe, nel migliore dei modi”.

Campionato nazionale di pallanuoto maschile di serie A1 – prima giornata – Anzio Waterpolis vs TeLiMar

Anzio Waterpolis: Santini, Fratarcangeli, Pelicaric, Susak, Caponero, Goreta, Barberini, Cuccovillo, Lapenna, Bajic, Koprcina, Presciutti D., Antonini – Allenatore: Roberto Tofani

TeLiMar: 1.Jurisic, 2.Del Basso, 3.Vitale, 4.Di Patti, 5.Giorgetti, 6.Hooper, 7.Giliberti, 8.Pericas, 9.Lo Cascio, 10.Occhione, 11.Lo Dico, 12.Irving, 13.De Totero – Allenatore: Gu Baldineti

Arbitri: Luca Bianco, di Gavardo (BS) e Daniele Bianco, di Rapallo (GE) – Delegato: Massimiliano Caputi