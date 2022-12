TeLiMar, aria di derby per la trasferta contro Nuoto Catania

Baldineti: "È una squadra che ci può mettere in difficoltà, dobbiamo arrivare pronti"

3' DI LETTURA

PALERMO – Aria di derby per il TeLiMar Palermo, che domani, mercoledì 7 dicembre, sarà impegnato in trasferta contro la Nuoto Catania nell’ottava giornata del campionato di A1. Alla piscina Scuderi fischio d’inizio alle ore 15 agli ordini degli arbitri Riccardo Carmignani e Fabio Ricciotti.

Il Club dell’Addaura arriva all’appuntamento forte dei suoi 15 punti in classifica, costruiti anche grazie agli ultimi due successi a Bologna e in casa contro l’Iren Genova Quinto, che tengono i palermitani insieme alle big. L’ultima vittoria, in particolare, ha lasciato grande soddisfazione tra i siciliani, che hanno mostrato un gioco brillante in attacco e sono stati praticamente perfetti in difesa, avendo subito solo quattro reti.



BALDINETI E GILIBERTI

Gli etnei, dopo il pareggio contro il Bogliasco, occupano in questo momento un posto nel folto gruppo costituito da Bogliasco, De Akker, e Rari Nantes Salerno ad un solo punto da Posillipo e Distretti Ecologici Nuoto Roma, fanalini di coda. Un derby, però, fa sempre storia a sé: “È sempre difficile giocare a Catania. La piscina è molto stretta – dice il tecnico del TeLiMar Marco Gu Baldineti -. Inoltre, Dato è un ottimo allenatore. La Nuoto Catania ha dei buoni giocatori, tra cui i due nuovi stranieri, Camilleri e De Freitas, oltre a Torrisi, La Rosa e al portiere Caruso. È una squadra che ci può mettere in difficoltà. L’anno scorso siamo riusciti a vincere solo negli ultimi secondi di gioco con un gol di Marziali – ricorda il coach ligure -. Mi aspetto, quindi, una partita simile anche domani. Dobbiamo arrivare pronti”.



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Partiamo per Catania molto carichi, grazie alle ottime prestazioni sfoderate nelle ultime partite, ma consapevoli di dover affrontare nella caldissima e difficile vasca di Zurria un avversario assetato di punti in chiave salvezza, che – in aggiunta agli stranieri molto forti che ha nel roster – ha nell’orgoglio del gruppo locale catanese il suo punto di forza. Indisponibile il nostro vice-capitano Fabrizio Di Patti, che ha rimediato una frattura alla mano sinistra nel match giocato nell’ultimo turno contro il Quinto. Potremo contare su tutta la restante rosa, che nelle ultime giornate ha espresso soprattutto in difesa, ma anche in attacco, maggiore solidità e compattezza”.

“Se approcceremo per tutto l’intero match con grande voglia e massima attenzione – prosegue Giliberti – potremo proseguire la striscia positiva e restare in alto in classifica. Se scenderemo in acqua con lo spirito sbagliato, per intenderci, quello con il quale abbiamo iniziato il match contro il Bogliasco, rimedieremo una sonora sconfitta, perché i grintosi avversari catanesi, sempre ben messi in acqua dal bravo Peppe Dato, non ci daranno scampo”.

Campionato di A1 maschile – ottava giornata – Nuoto Catania vs TeLiMar

TeLiMar: 1.Jurisic, 2.Del Basso, 3.Vitale, 4.Fabiano, 5.Giorgetti, 6.Hooper, 7.Giliberti, 8.Pericas, 9.Lo Cascio, 10.Occhione, 11.Lo Dico, 12.Irving, 13.Ricciardello – Allenatore: Marco Gu Baldineti

Nuoto Catania: 1.Caruso, 2.Ferlito, 3.Eskert, 4.La Rosa, 5.Torrisi R., 6.Nicolosi, 7.Torrisi G., 8.Camilleri, 9.De Freitas, 10.Privitera, 11.Russo, 12.Catania, 13.Crisafulli – Allenatore Giuseppe Dato

Arbitri: Riccardo Carmignani, di Messina, e Fabio Ricciotti, di Roma – Delegato: Claudio Marchisello