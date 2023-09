Canottieri TeLiMar, Caltabellotta 5º in finale degli Italiani di Società

"Felice del risultato ottenuto, testa al 2024"

Quinto posto in finale per Nicolò Caltabellotta della Canottieri TeLiMar nell’edizione 2023 del Campionato italiano di società che si è disputato sul lago di Pusiano. Un buon piazzamento in gara e un ottimo bottino di esperienza per la sua carriera quello che l’atleta del club dell’Addaura ha portato a casa al suo rientro a Palermo.

Caltabellotta ha raggiunto la Finale A nel Singolo U18, facendo registrare il terzo tempo nella sua batteria di qualifica e ripetendosi anche in semifinale. Sul bacino remiero tra le province di Como e Lecco, dunque, si è rivelata una ghiotta occasione da sfruttare fino in fondo per l’atleta palermitano. Così, Caltabellotta ha lottato fino alla fine anche in finale, tagliando il traguardo al quinto posto insieme a Giovanni Sassio, della Canottieri Baldesio.



“Quest’inverno – dice Nicolò Caltabellotta – mi aspetta una preparazione adeguata per poter raggiungere il mio obiettivo principale, che è quello di essere osservato dagli allenatori della squadra azzurra Under 19 per una possibile convocazione già nel 2024. Nutro questo sogno da quando ho iniziato la mia carriera agonistica, nel 2019, e ora sto iniziando a raccogliere i primi frutti. Sono felice del risultato che ho ottenuto e sono riuscito, insieme al mio allenatore Marco Costantini, a stabilire quali siano i prossimi passi per poter dare ancora di più la prossima volta”.