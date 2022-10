TeLiMar in Slovenia per il girone preliminare di LEN Euro Cup

Dopo aver strappato il pass per le Final Eight di Coppa Italia è il momento di fare sul serio anche in ambito internazionale

PALERMO – Dopo aver centrato il primo obiettivo stagionale, strappando il pass per le Final Eight di Coppa Italia, è il momento per il TeLiMar Palermo di fare sul serio anche in ambito internazionale. Domani 13 ottobre si entra subito nel vivo della stagione agonistica continentale, con il turno preliminare di LEN Euro Cup. Ospite degli sloveni dell’Avk Triglav Kranj, il Club dell’Addaura dovrà vedersela con i francesi del Team Strasbourg, i serbi del Vk Valis, gli ungheresi del Budapesti Honvéd, i catalani del Cn Terrassa e, domenica mattina, con i padroni di casa.

L’obiettivo è provare intanto a superare questa prima fase, per poi, rendendosi conto del livello tecnico delle squadre avversarie, immaginare una successiva proiezione nelle fasi successive.

Sarà certamente molto difficile riuscire a bissare lo storico risultato della scorsa stagione, che ha visto gli uomini del Presidente Marcello Giliberti riuscire a centrare la finale, vinta a Palermo con due reti di scarto e poi persa, a Barcellona, contro il Cn Sabadell, dimostratosi in quel momento più meritevole della vittoria del trofeo.

PARLA COACH BALDINETI

Passare il turno si può, parola dell’allenatore del TeLiMar, Marco Gu Baldineti: “Sono soddisfatto dalle buone prestazioni viste in Coppa Italia. Dal punto di vista fisico, abbiamo dimostrato di essere a un buon livello, avendo lavorato molto nelle due settimane precedenti proprio su questo. Non ho ancora avuto lo stesso tipo di risposta dal punto di vista tattico, ma abbiamo provato poco. Nonostante il tempestivo intervento della società, che ci ha subito trovato degli spazi acqua a Terrasini, abbiamo a disposizione un’ora e mezza al giorno. Avremmo avuto bisogno di lavorare di più. La chiusura della piscina comunale ci ha un po’ falsato i programmi. Eppure, siamo riusciti a giocare due ottime partite, con Anzio e Bologna”.

“L’assenza di Davide Occhione – continua Baldineti – si è fatta sentire. È un giocatore importante per noi, perché può ricoprire sia il ruolo di difensore che di centro. In questi giorni che ci hanno separati dalla partenza per la Slovenia, abbiamo studiato gli avversari. A cominciare dallo Strasbourg, che si è rinforzato molto dalla scorsa stagione, quando lo abbiamo affrontato nel secondo turno a Palermo. Ha cinque stranieri, tre giocatori nazionali francesi, tra cui il portiere. È veramente un’ottima squadra. Ho avuto modo di scoprire qualcosa degli ungheresi. Sono una squadra interessante, così come i serbi. E i catalani, come di consueto, saranno la squadra da tenere più sott’occhio. Sarà un turno difficilissimo, ma noi abbiamo le carte in regola per superarlo”.

LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE

Queste, invece, le dichiarazioni del presidente del TeLiMar Marcello Giliberti: “Inizio stagione agonistica incandescente. Dopo il primo turno di Coppa Italia, in cui abbiamo meritatamente conquistato l’accesso alla Final Eight di marzo, voliamo subito in Slovenia per andare a giocare la prima fase di Coppa LEN, a Kranjskagora, località d’altura famosa per la prova di Coppa del Mondo di sci. Nella scorsa stagione sportiva abbiamo esordito in questa coinvolgente Coppa europea, facendo più che bene, sintonizzando su questo tipo di attività tutti i nostri atleti palermitani che mai avevano partecipato ad una competizione internazionale di club. Credo che questa esperienza maturata potremo capitalizzarla in questa stagione 2022/2023”.

“Abbiamo un gruppo di invidiabile ad alto tasso tecnico – continua Giliberti – Un gruppo ben allenato, che potrà riuscire a passare il turno – anche se i nostri competitor sono molto ben strutturati – se approccerà con grande umiltà ad ogni singolo match. Avremo modo di dare spazio nei 13 ai nostri giovani Fabiano e Raineri, avendo necessità di sostituire Davide Occhione, infortunato a seguito di un brutto incidente in moto. Dobbiamo certamente riuscire a migliorare la fase difensiva rispetto alla Coppa Italia, per registrare la quale il nostro coach sta avendo bisogno di più tempo. Oltre il 40 per cento della squadra, infatti, è cambiato rispetto alla scorsa stagione. Sono cautamente ottimista. Ritengo che il programma che abbiamo ben strutturato ed il lavoro svolto sinora come sempre, pagheranno”.

Prima giornata – 13 ottobre ore 20,20 – TeLiMar vs Team Strasbourg

Seconda giornata – 14 ottobre ore 10,00 – TeLiMar vs Vk Valis

Terza giornata – 14 ottobre ore 20,20 – TeLiMar vs Budapesti Honvéd

Quarta giornata – 15 ottobre ore 20,20 – TeLiMar vs Cn Terrassa

Quinta giornata – 16 ottobre ore 11,40 – Avk Triglav Kranj vs TeLiMar