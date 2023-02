TeLiMar, incetta di medaglie ai Campionati Italiani assoluti Paralimpici Indoor

Torna a Palermo con sette medaglie il settore paralimpico del club dell'Addaura

PALERMO – Torna a Palermo con sette medaglie il settore paralimpico del TeLiMar, impegnato questo fine settimana con cinque atleti nelle categorie II2, già C21, ad Ancora nei Campionati Italiani Indoor di Atletica leggera Fisdir.

Nella prima giornata di gare è arrivato a sorpresa l’Argento nella staffetta 4×400 di Riccardo La Mantia, Matteo Richiusa, Giuseppe Di Marzo e Riccardo Villella, oltre all’Oro di categoria nei 400 metri piani con Di Marzo e l’Argento con il debuttante Riccardo Villella. Bronzo tra gli juniores nel salto in lungo dell’altro esordiente, La Mantia.

Domenica sono arrivate altre tre medaglie: l’Argento nella staffetta 4×200 di Richiusa, Di Marzo, Talluto e Villella e gli Argenti di categoria Senior e Junior nel Triathlon (60 metri piani, getto del peso, salto in lungo), rispettivamente con Filippo Talluto e con La Mantia.

Una soddisfazione ancora più grande per tutto il settore paralimpico del Club dell’Addaura guidato dal direttore tecnico Gaspare Ganci, che sottolinea come «i nostri ragazzi rispetto al Nord Italia, Padova su tutti, sono svantaggiati perché, non avendo impianti al coperto, quando piove non si possono allenare. Quindi, la differenza è sostanziale e il lavoro che hanno svolto è tecnicamente altissimo. In più abbiamo portato due rookie, Villella classe 2008 e La Mantia classe 2009, che hanno raggiunto eccellenti risultati. E siamo solo all’inizio di questa lunghissima stagione».

L’orgoglio è grande, anche per le parole spese dal direttore tecnico generale della Fisdir, Giancarlo Marcoccia, e dal presidente della Federazione, Marco Borzacchini: «Il settore paralimpico del TeLiMar – ricorda Ganci – è una delle poche società che porta alle manifestazioni atleti giovani. La Federazione crede molto nel settore scuola, per cercare di coinvolgere quante più famiglie possibile. In soli cinque anni siamo passati da 45 partecipanti ai campionati italiani ai circa 200 di questo fine settimana – dice -. Il futuro fa ben sperare, ma bisogna continuare a lavorare bene come stiamo facendo adesso, con la assoluta sinergia tra la dirigenza, i tecnici, gli atleti, le scuole e le famiglie».

Intanto, inizia anche l’attività natatoria. Il prossimo week-end a Messina il TeLiMar parteciperà con 16 atleti tra agonisti e promozionali alla prima tappa del campionato regionale di società.