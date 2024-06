Pallanuoto, il TeLiMar ingaggia il centroboa Samuele Boezi

Arriva dall'Astra Nuoto Roma

PALERMO – È romano il nuovo centroboa che andrà a costituire con il capitano Ciccio Lo Cascio la fase offensiva più avanzata del TeLiMar nella prossima stagione sportiva. Samuele Boezi, classe 2003, proveniente dall’Astra Nuoto, è un nuovo giocatore del club dell’Addaura.

Chi è Samuele Boezi

Per lui diverse esperienze in nazionale giovanile e uno Scudetto Under 20 conquistato nel 2022/2023. Nelle tre stagioni dal 2016 al 2019, con l’Alma Nuoto di Roma, allenato da Massimo Tafuro, è sempre arrivato alle finali Scudetto di categoria.

Nella stagione 2019/2020 ha giocato con la Roma Nuoto, con cui ha disputato le finali Scudetto Under 18, conquistando l’argento, e il campionato di A1. Nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, sempre con la Roma Nuoto, gioca il campionato di A1 e viene convocato per il collegiale nati 2003/2004. Per Boezi anche una partecipazione anche ai Common training in Spagna e Croazia.

Nel 2022/2023, con i Distretti Ecologici Roma in Serie A1, è stato convocato al collegiale nati 2003/2004, partecipando al Mondiale Under 20 di Bucarest, in cui gli Azzurri sono arrivati sesti. Nella stessa stagione ha disputato anche il campionato Under 20 vincendo lo Scudetto a Siracusa. L’anno scorso, invece, ha disputato il Campionato di A1 con l’Astra Nuoto, arrivando al nono posto.

Boezi: “Entusiasta di iniziare a Palermo”

Samuele Boezi, nuovo centroboa TeLiMar, ha rilasciato le prime dichiarazioni: “Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera a Palermo, con una delle più importanti realtà nell’ambito pallanuotistico italiano. Ciò sarà sicuramente un motivo di crescita”.

“Ringrazio il Presidente Marcello Giliberti e l’allenatore Gu Baldineti per la fiducia che hanno riposto in me e per questa opportunità che mi hanno dato. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e lo staff e di entrare in acqua per dare il mio contributo”, ha aggiunto il nuovo centroboa.