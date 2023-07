Il TeLiMar chiude la stagione con altre tre medaglie

Due argenti e un oro

Si conclude con la conquista di tre medaglie pesantissime la stagione del settore paralimpico del TeLiMar prima della pausa estiva. Il club dell’’Addaura, dopo aver conquistato il titolo di Campione italiano di Judo categoria 55 Kg con Gabriele Zarbo e il terzo posto con Kevin Esposito ai Campionati italiani di canottaggio, hanno concluso la stagione agonistica con due preziosissime medaglie d’argento nelle staffette 4×100 e 4×200 stile libero ai Campionati italiani in vasca lunga di Terni con gli atleti Talluto, Di Marzo La Mantia e Agnello. Inoltre, dopo un’attesa durata sei anni, il team del presidente Giliberti ha conquistato ancora una volta la medaglia d’oro sulla distanza dei 50 rana con Salvatore Agnello.

“Questi risultati del settore paralimpico – dichiara il direttore tecnico del settore paralimpico del TeLiMar, Gaspare Ganci – gratificano i ragazzi e tutti coloro che contribuiscono con il loro lavoro a far sì che i nostri giovani si possano allenare con impegno e passione per tutto l’anno. La conquista dei titoli regionali per la categoria II2 (sindrome di Down) di Nuoto e Atletica leggera ci avevano pienamente appagato. Ma le tante medaglie conquistate nei vari Campionati italiani e in gare internazionali ci fanno ben sperare e ci motivano ancor di più a proseguire la nostra attività paralimpica, sottolineando sempre la vicinanza affettiva e il sostegno finanziario della nostra dirigenza, senza la quale non sarebbe possibile fare praticare sport a questi meravigliosi ragazzi, soprattutto quest’anno con le vicissitudini che ha vissuto la piscina Olimpica comunale di Palermo”.

“Gli atleti del settore agonistico paralimpico del TeLiMar – prosegue Ganci – sono atleti giovani, gli ultimi arrivati per il settore del nuoto e dell’atletica leggera non hanno addirittura ancora la maggiore età, i vari La Mantia (2009), Lipari (2006), Villella (2008), Ingrassia (2008), che si sono già distinti in attività Nazionali con buoni risultati, insieme ai loro compagni più esperti, garantiranno sicuramente un futuro, speriamo sempre più radioso, al Club dell’Addaura”.

Dopo la pausa estiva, gli atleti riprenderanno gli allenamenti in vista delle ultime gare stagionali di atletica leggera e soprattutto di nuoto. Dal 9 al 12 novembre, infatti, una delegazione del TeLiMar sarà presente ai Campionati italiani assoluti e di categoria di nuoto in vasca da 25 metri, che si disputeranno nuovamente a Terni.