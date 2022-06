Tempesta sul sindaco M5s di Castelvetrano, giunta azzerata

Alfano è rimasto solo

CASTELVETRANO (TRAPANI) – Il sindaco M5s di Castelvetrano, Enzo Alfano, ha aperto la crisi politica. Il primo cittadino, ieri sera, in consiglio comunale ha letto un documento di cinque pagine nel quale “tende la mano” a tutte le forze politiche d’opposizione per l’avvio di un “negoziato amministrativo”.

“Io un mezzo per liberare la città”

Il sindaco pentastellato non ha più la maggioranza in consiglio e ieri sera ha perso un ulteriore pezzo con le dimissioni dal movimento di Marcello Craparotta. Qualche settimana fa aveva abbandonato il gruppo anche il giovane Antonio Giancana. Oggi il sindaco azzererà la giunta municipale: “Avvierò le consultazioni politiche ed entro giovedì dovrà nascere la nuova compagine assessoriale – ha detto in aula Alfano -. Io sono un mezzo per la liberazione della città da sistemi che hanno fatto il loro tempo e che ora hanno bisogno di rinnovamento amministrativo per proseguire negli obiettivi”.

Lo scoglio Rendiconto

Intanto, nelle prossime settimane arriverà in Consiglio il rendiconto 2021 con un disavanzo di quasi 600 mila euro, che preoccupa non poco le forze politiche.