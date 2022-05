Temporale a Palermo: allagamenti, traffico in tilt e caos

Lunghissime code, soliti disagi in caso di pioggia. Ecco le vie bloccate e le conseguenze

– PALERMO Un forte acquazzone ha provocato numerosi allagamenti e disagi al traffico a Palermo. La zona di piazza Indipendenza è rimasta paralizzata per l’acqua alta presente in via Re Ruggero. Le auto e le moto con difficoltà sono riuscite a passare. LEGGI ANCHE – Nuova allerta gialla in Sicilia, previsioni

Lunghissime le code che si sono formate. Stesso copione anche in centro e in via Ugo La Malfa. Anche in questo caso la strada si è trasformata in un fiume. Problemi nella zona del Borgo Vecchio dove ci sono sempre problemi per diverse infiltrazioni d’acqua. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per alcune auto rimaste bloccate per strada.