Disagi per i residenti (Foto e video di Francesco Orlando)

PALERMO – Allagata dopo mezz’ora di pioggia. Questa è la situazione a Mondello, borgata marinara di Palermo, dove le precipitazioni di questa mattina abbattutesi sul capoluogo hanno provocato allagamenti e disagi.

Strade impraticabili in pochi minuti

Sono bastati pochi minuti di pioggia per rendere impraticabili alcune strade di Mondello. Alcuni residenti, finita la pioggia, sono scesi per strada cercando di liberare i tombini. I vigili del fuoco sono intervenuti in particolare in viale dell’Olimpo, in viale Cesare Brandi, in via Lanza di Scalea, in via San Lorenzo, nella zona dell’ospedale Cervello per soccorrere automobilisti rimasti con l’auto in panne. E’ stato chiuso il sottopasso di viale Regione Siciliana all’altezza di viale Lazio. La protezione civile regionale, infatti, ieri ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di oggi per condizioni meteo avverse in tutta la Sicilia.