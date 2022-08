Temporale nella notte a Palermo, caduti due alberi in via Libertà

Decine di interventi dei vigili del fuoco. Rap e polizia municipale al lavoro in centro

1' DI LETTURA

PALERMO – Sottopassi chiusi in viale Regione Siciliana. Auto impantanate. Decine di richieste di aiuto ai vigili del fuoco a Palermo e in tutta la provincia. Il forte temporale di questa notte ha paralizzato le strade in diversi punti.

In via Libertà e in via Duca della Verdura sono caduti degli alberi, probabilmente malati, che non hanno retto alla forte pioggia che si è abbattuta sul capoluogo intorno alle 4 del mattino. In azione in via Libertà gli uomini della Rap che hanno rimosso e recintato due alberi, uno è caduto parzialmente su un dehor di un bar all’angolo con via Raffaello Mondini. I vigili urbani hanno assistito alla rimozione dei rami e alla messa in sicurezza dell’area effettuando dei rilievi per accertare i danni. Fortunatamente nessun ferito.

Richieste di aiuto per allagamenti al comando provinciale dei vigili del fuoco sono arrivati da Partinico, Bagheria, Santa Flavia, Ficarazzi, lungo la statale 113 e anche nel capoluogo. Tante le strade trasformate in fiumi. Il sottopasso di via Belgio è stato chiuso perché si è allagato. Acqua alta in diversi punti della circonvallazione. In azione i vigili del fuoco con le idrovore in diversi punti della provincia. Ieri la protezione civile aveva diramato un’allerta gialla per le pioggia. Anche per le prossime ore sono previsti acquazzoni.