Temporali nel Messinese: frane e fango sulle strade a Forza d’Agrò

La Città metropolitana ha attivato le squadre d'intervento

MESSINA – Nel corso delle ultime 24 ore, la fascia ionica del Messinese è stata interessata da precipitazioni intense. La pioggia ha provocato frane e smottamenti nel territorio di Forza d’Agrò. L’emergenza interessa in particolare le strade provinciali 12 e 16, invase da fango e detriti. Il transito veicolare, pur non essendo mai stato completamente interrotto, è rimasto rallentato soprattutto nel tratto della frazione di Scifì. Qui la circolazione è diventata estremamente insidiosa.

La Città Metropolitana di Messina ha reso noto di avere prontamente attivato le procedure di bonifica. Al lavoro squadre di cantonieri e una ditta specializzata per liberare le carreggiate e ripristinare le condizioni di sicurezza. Le operazioni di soccorso sarebbero potute essere ancora più tempestive se non si fosse verificato l’allagamento del sottopasso ferroviario all’altezza dell’abitato di Sant’Alessio Siculo.

La Città metropolitana: “Attive squadre d’intervento”

«Ho disposto l’immediata attivazione delle squadre d’intervento e l’impiego di tutte le risorse disponibili – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – con l’obiettivo primario di tutelare l’incolumità delle comunità coinvolte e di ripristinare nel più breve tempo possibile la piena percorribilità delle infrastrutture colpite dagli eventi meteorologici”.

“Ho seguito personalmente le operazioni fin dalle prime ore dell’alba – ha aggiunto il direttore generale Giuseppe Campagna – mantenendo un coordinamento costante con le squadre d’intervento, in stretta sinergia con le forze dell’ordine sul posto. Il nostro impegno non si esaurisce con la gestione dell’emergenza: proseguiremo con un piano strutturato di consolidamento, finalizzato a rafforzare la resilienza delle infrastrutture locali e a prevenire rischi futuri”.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI MESSINA