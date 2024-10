ITF Solarino, ecco l’edizione numero undici del torneo di tennis

Dal 4 al 17 novembre con un montepremi complessivo da 50 mila dollari in palio

Solarino si prepara ad accogliere l’undicesima edizione dell’ITF femminile, un appuntamento che ormai da dieci anni porta il grande tennis internazionale in provincia di Siracusa.

Dal 4 al 17 novembre, le tenniste più promettenti del circuito ITF si sfideranno per conquistare il titolo e parte del montepremi complessivo da 50 mila dollari messo in palio in Sicilia, in una competizione che vedrà protagoniste atlete tra le prime 200 del ranking mondiale.

Gli incontri in un campo totalmente rinnovato

Il torneo, diventato un punto di riferimento nel panorama sportivo locale e internazionale, è un’occasione imperdibile per vedere in campo le nuove promesse del movimento italiano e internazionale, insieme a veterane impegnate a scalare la classifica ITF.

Il tennis è del resto lo sport del momento: storicamente Salorino promette match in grado di regalare emozioni al pubblico dello Zaiera Resort. Per l’undicesima edizione l’organizzazione del tournament director catanese Renato Morabito ha previsto il restyling totale dei quattro campi. Sono nuovi i frangivento (brandizzati ITF Solarino), le reti ed è stata ristabilita totalmente la condizione del fondo del campo.

Tutti i dettagli sull’ITF W35 di Solarino

L’undicesima edizione dell’ITF W35 di Solarino (la seconda nel 2024) si giocherà, come lo scorso marzo, su due settimane. La TopSpin Energy Cup verrà disputata dal 4 novembre al 10 novembre, la GVH Cup scatterà a seguire dall’11 al 17 novembre. In entrambe le settimane 32 tenniste si sfideranno nel tabellone principale e 16 coppie proveranno ad aggiudicarsi il titolo del doppio. Tutti gli incontri verranno trasmessi in streaming.