Tennis, Qinwen Zheng vince la 35ª edizione dei Palermo Ladies Open

Battuta in tre set Karolina Muchova. Secondo trionfo di fila in Sicilia per la cinese

TENNIS 2 min di lettura









PALERMO – Qinwen Zheng si conferma campionessa dei Palermo Ladies Open. Dopo il trionfo nel 2023, la tennista cinese, n. 7 della classifica mondiale, ha vinto anche la 35esima edizione del torneo del Country, battendo in finale la ceca, n. 2 del seeding, Karolina Muchova con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 in 2 ore e 48 minuti di gioco. Un match lottato e combattuto che ha entusiasmato i tanti appassionati che hanno riempito le tribune del Country Time Club, dove era presente tra gli altri anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Ad avere la meglio è stata Zheng, più fresca atleticamente e lucida nel terzo set dopo due parziali equilibrati. A vincere il primo è stata proprio la cinese, brava a recuperare due break di svantaggio (di cui uno subito in apertura) e chiudere il set strappando il servizio a Muchova per la terza volta. Dopo un avvio segnato da 14 gratuiti, la ceca, ex n. 8 al mondo, è salita di livello nel secondo parziale, impensierendo Zheng (che per la prima volta nel torneo ha perso un set) con tante variazioni nei colpi. Nel terzo, però, l’inerzia è tornata in favore di Zheng che conquista così il terzo titolo WTA in carriera dopo Palermo 2023 e Zhengzhou 2023. Due vittorie a Palermo di fila La nativa di Shiyan, inoltre, diventa la quarta tennista nella storia a vincere due edizioni consecutive dei Palermo Ladies Open dopo Mary Pierce (1991-1992), Irina Spirlea (1994-1995) e Anabel Medina Garrigues (2004-2005-2006). Un risultato che, di contro, non cancella la splendida settimana di Muchova. Rientrata nel circuito meno di un mese fa dopo l’infortunio al polso, operato lo scorso febbraio, la ceca non giocava una finale WTA dal Roland Garros 2023. “Abbiamo assistito ad una grande finale tra 2 protagoniste assolute del circuito – hanno sottolineato il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata, ed il direttore del torneo, Oliviero Palma –. Si è chiusa l’edizione più bella e spettacolare dei Palermo Ladies Open”. “Siamo felici dello spettacolo offerto ai 15 mila spettatori che in 9 giorni hanno riempito le tribune del circolo ed ai 10 milioni di telespettatori che hanno assistito ai match in 32 Paesi al mondo. Cala il sipario su un’edizione da record che siamo sicuri ricorderemo a lungo”, hanno concluso.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo

Pubblicato il









Articoli Correlati TENNIS TENNIS TENNIS TENNIS TENNIS TENNIS TENNIS TENNIS

Segui LiveSicilia sui social

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI