Tennis, andata playout: il Ct Palermo maschile corsaro a Perugia

Vittoria importantissima per i ragazzi palermitani

Il Ct Palermo maschile mette a segno una vittoria preziosissima a Perugia sul campo in terra indoor dello Junior Tennis Club. A causa della pioggia, si è svolto un match di seguito all’altro determinando così la conclusione del secondo e ultimo doppio alle ore 22.

Nota di merito per il 22enne mancino Gabriele Piraino capace di battere in tre set il forte giocatore perugino, ex 89 al mondo, Francesco Passaro. Piraino era reduce dai quarti di finale al Challenger 75 di Montemar dove aveva sconfitto lo spagnolo Daniel Merida, 160 ATP.

Il tennista del vivaio del Ct Palermo ha portato a casa anche il punto del doppio insieme al tedesco 28enne Adrian Oetzbach, 590 ATP (battuti in due set Passaro e l’ex Alessandro Giannessi). Gli altri due punti portano la firma del licatese 25enne Luca Potenza, vittorioso su Tomas Gerini, e di Oetzbach, che ha prevalso sull’olandese Stijn Slump, 624 del ranking.

Niente da fare per Francesco Mineo, sconfitto da Gilberto Casucci e per la coppia Potenza – Riccardo Surano che ha ceduto a Slump e Casucci. Una vittoria molto importante e per nulla scontata alla vigilia, in virtù del valore del team umbro che poteva disporre di Passaro il quale è però caduto sotto i colpi di uno scatenato Piraino.

Tennis, andata playout Serie A1 maschile

Junior Tennis Perugia–Ct Palermo 2-4

Luca Potenza b. Tomas Gerini 6-3 6-2

Adrian Oetzbach b. Stijn Slump 7-5 6-2

Gabriele Piraino b. Francesco Passaro 4-6 6-4 7-5

Gilberto Casucci b. Francesco Mineo 6-4 7-6

Gilberto Casucci – Stjin Slump b. Luca Potenza – Riccardo Surano 6-2 6-1

Gabriele Piraino – Adrian Oetzbach b. Alessandro Giannessi – Francesco Passaro 7-6 6-1