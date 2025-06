Tennis, torneo internazionale di Caltanissetta: vince Manuel Mazza

Sconfitto in finale Gianmarco Ferrari

Manuel Mazza è il vincitore dell’ITF da 15mila dollari “Città di Caltanissetta Bcc Giuseppe Toniolo e San Michele di San Cataldo”, torneo internazionale di tennis. Il riminese, 26 anni, ha superato il toscano Gianmarco Ferrari per 6-2 6-4.

“Grazie al pubblico, numeroso e caloroso – ha detto Manuel Mazza – nonostante sia in corso un match molto importante (il riferimento alla finale del Roland Garros Sinner-Alcaraz, ndr), grazie a tutti di essere qua. Mi spiace aver fatto fuori il beniamino di casa ma nel tennis una volta si vince, una volta si impara. Sono stato fortunato all’inizio ed è andata bene, Il secondo set è stato molto combattuto, poi anche lì alcuni episodi fortunati”.

Ferrari nel ricevere il trofeo come secondo classificato ha commentato: “Dopo la sconfitta dello scorso anno sono tornato per rifarmi. È stata una settimana bellissima con un pubblico caloroso durante tutte le partite. Bello giocare in questa situazione e grazie all’organizzazione, alle persone che ne fanno parte: è una famiglia. Speriamo il prossimo anno vada meglio. Faccio i complimenti a Manu, ha fatto una bellissima settimana”.

Soddisfatto il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro: “Una settimana intensa, in una struttura magnifica, noi fin dall’inizio siamo stati vicini all’organizzazione del torneo sia come Comune sia come Libero consorzio comunale. Vogliamo crescere insieme. Lo sport è aggregazione, condivisione e si trasforma in messaggio per i giovani”