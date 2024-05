La risposta del segretario dei democristiani alla candidata di Calenda

PALERMO – “Anche Sonia Alfano stamattina critica Cuffaro, affermando che ‘sarebbe opportuno che il ‘cuffarismo’ non trovasse più spazio politicamente’. Oggi, invece, è proprio il cuffaresimo e non il cuffarismo che ha rilanciato in maniera significativa la Democrazia cristiana, attirando numerosi democristiani che partecipano attivamente e ci credono”. Lo dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale della Dc in Sicilia.

La replica di Cirillo a Sonia Alfano

Cirillo replica alle dichiarazioni rilasciate da Alfano in un’intervista a Livesicilia. “La Democrazia cristiana – dice – sta trovando tutto lo spazio necessario, portando avanti i suoi valori e la sua tradizione ideologica, valori che nei partiti di Sonia Alfano, prima nel Movimento Cinque Stelle e poi in Azione, sembrano mancare”.

“È vero che molti democristiani, me compreso, sono legati a Totò Cuffaro, riconoscendogli la capacità di aver governato la Sicilia come nessun altro ha saputo fare – prosegue Cirillo -. L’esperienza decennale di Cuffaro, che per Sonia Alfano dovrebbe essere interrotta, per noi rappresenta un valore aggiunto sia tra la gente che in politica”.

“La Dc? C’è chi non la pensa come lei”

“Questo riporta molti a pensarla diversamente da lei, un principio fondamentale nel rispetto del diritto di ciascuno di portare avanti politicamente ciò in cui crede – è la replica del segretario Dc -. A Sonia Alfano e al suo leader Calenda, che ho denunciato per diffamazione, suggerisco di cercare il consenso con maggiore rispetto per tutti i siciliani, compresi quelli che la pensano diversamente”.