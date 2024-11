Era armato di pistola

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – I carabinieri ad Aci Sant’Antonio (Catania) hanno arrestato un romeno che armato di una pistola ha minacciato l’addetto ad un furgone portavalori davanti all’ufficio postale del paese.

Il malvivente gli ha puntato al viso una pistola calibro 7,65 con il colpo in canna ma è stato bloccato da una pattuglia di militari dell’Arma che stava svolgendo nella zona uno specifico servizio per prevenire la rapina in vista delle festività natalizie.