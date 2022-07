Tentano furto con spaccata: l’allarme li fa scappare

Il titolare dell'esercizio ha esposto denuncia e fornito le immagini di videosorveglianza alle forze dell'ordine

1' DI LETTURA

PALERMO – Tentativo di rapina con la modalità delle vetrata spaccata al negozio di ottica Buccheri di via dei Nebrodi, a Palermo. Un gruppo di malviventi, nella notte tra mercoledì e giovedì, ha rotto in parte la vetrina del negozio con colpi di mazza e chiave inglese.

L’allarme scattato ha evitato che la banda riuscisse ad entrare all’interno dell’ottica e rubare la merce, come successo invece in altri negozi della città. Il titolare dell’esercizio ha già esposto la denuncia e fornito le immagini di videosorveglianza del locale che supporteranno il lavoro delle forze dell’ordine.

“Sono molto amareggiato e preoccupato per quello che è successo – dice Francesco Buccheri, il titolare dell’ottica – come accaduto anche altri miei colleghi. Ovviamente non ci abbattiamo e andiamo avanti, ma ci rendiamo conto che la città sta diventando sempre più violenta e pericolosa”.

Non è la prima volta che la banda delle spaccate entra in azione in negozi di ottica. Era già successo qualche mese fa anche nell’ottica Minacapelli di via Maqueda, in quel caso la banda riuscì ad entrare nel locale e rubare parte della merce.