CITTÀ DEL MESSICO – Tentano di passare senza pagare il pedaggio: motociclisti scaraventati in aria al casello di Tlalpan, lungo l’autostrada Messico-Cuernavaca. Un video, che ha rapidamente fatto il giro dei social network, ha catturato l’intero incidente. I due sono letteralmente volati dal proprio veicolo.

Motociclisti scaraventati in aria: la dinamica

Nelle immagini si vede chiaramente come i motociclisti, apparentemente ignari della situazione, tentino di eludere il pedaggio. Tuttavia, quello che sembrava essere un tentativo audace di evitare il pagamento si è trasformato in un disastro quando hanno scoperto troppo tardi che la corsia era in fase di riparazione.

Nonostante i segnali di avvertimento e le barriere, i due hanno proseguito, finendo per schiantarsi contro due piccoli fossati posizionati nell’area dei lavori. L’impatto ha causato la loro immediata caduta e sono stati scaraventati in aria, atterrando rovinosamente sull’asfalto.



