Tentata estorsione dal carcere: tre ordinanze della Procura di Messina

Contestata l'aggravante mafiosa e l'impiego di un minorenne

MESSINA – I carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Messina su richiesta della locale Dda, nei confronti di un 39enne e di un 33enne. Sono già detenuti, rispettivamente a Palermo e Agrigento. Nonché di un 24enne, agli arresti domiciliari.

Le accuse sono di tentata estorsione e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.

Nel provvedimento sono contestate le aggravanti del metodo mafioso e dell’impiego di un minorenne. Particolari sull’operazione saranno resi noti nel corso della mattinata.

I carabinieri avrebbero fatto luce sul tentativo di estorsione a un cantiere a fondo Fucile di proprietà della Cosedil di Gaetano Vecchio, presidente di Confindustria. I criminali gli chiesero 250 mila euro per lasciare in pace il cantiere in videochiamata e dalle carceri.