Teresi: “Lagalla ha perso referendum con il sì imposto dalla Varchi”

"Questo voto ci assegna la responsabilità di costruire l'alternativa che dovrà essere caratterizzata anzitutto da donne e uomini liberi"

“Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, avrebbe fatto meglio a restare neutrale e a non farsi trascinare da Carolina Varchi nella campagna elettorale mettendoci la faccia e richiamando, di fatto, su di sé, il giudizio dei palermitani. Ha perso malamente, ne prenda atto con dignità”. Lo afferma Fabio Teresi, consigliere comunale del Partito democratico.

“Siamo stanchi – aggiunge l’esponente Dem – di essere soggetti al volere di Fratelli d’Italia che gioca col Sindaco come a una partita a scacchi muovendo ‘la pedina’ ai loro interessi di bottega. Il Sindaco riscopra l’autonomia e si trascini alla fine del mandato provando a non dare ulteriori disastri”.

“Per quanto riguarda il nostro campo – osserva Teresi – questo voto, ci assegna la responsabilità di costruire l’alternativa che dovrà essere caratterizzata anzitutto da donne e uomini liberi che a differenza del primo cittadino dovranno mettere al primo posto gli interessi della città e non quelli di Carolina Varchi e Giorgia Meloni”.