Termini Imerese, arsenico oltre il limite: acqua non potabile

Il comune sta predisponendo una apposita ordinanza sindacale

TERMINI IMERESE (PALERMO) – “L’Amap informa che a seguito di campionamento e successiva analisi di laboratorio dell’Asp è stato riscontrato un superamento del limite di arsenico nelle acque in uscita dal serbatoio Brocato di Termini Imerese“. È quanto si legge in una nota diffusa dall’Amap, l’azienda municipalizzata che gestisce gli acquedotto di Palermo e della provincia.

“Tutta la popolazione del comune non dovrà utilizzare l’acqua per gli abituali usi domestici inclusi i consumi – si legge ancora nella nota -, l’igiene personale e la preparazione del cibo. Il Comune di Termini Imerese sta predisponendo una apposita ordinanza sindacale. Non appena ricevuto l’esito dall’Asp, l’Amap ha immediatamente attivato i controlli interni e le verifiche finalizzate al ripristino delle normali condizioni di erogazione“.