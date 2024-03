Dimessa dall’ospedale di Termini Imerese cade dalla barella e muore

Del trasporto si stava occupando una ditta privata di ambulanze

TERMINI IMERESE – Dimessa dall’ospedale di Termini Imerese un’anziana di 85 anni è morta cadendo dalla barella di una società privata di ambulanze. I parenti hanno presentato una denuncia tramite l’avvocato Francesco Paolo Sanfilippo. La Procura ha aperto un’inchiesta e ha fatto sequestrare la salma. Il decesso è avvenuto lunedì scorso.

L’anziana signora era stata ricoverata nel reparto di Medicina interna per insufficienza renale. Le sue condizioni erano nettamente migliorate, tanto da disporre le dimissioni. I familiari hanno contattato un’associazione privata per trasportarla a casa in ambulanza. Nella zona antistante l’entrata del pronto soccorso la barella si è ribaltata, l’anziana è caduta battendo violentemente il capo per terra. Inutile l’immediato ricovero. L’anziana è morta per un’emorragia cerebrale. Il pubblico ministero Concetta Federico ha già disposto l’autopsia.