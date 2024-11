Termovalorizzatori, Intravaia: “Continuare verso la realizzazione”

La nota del deputato di Forza Italia

PALERMO – Termovalorizzatori in Sicilia: il deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia esprime il suo appoggio alla scelta del governo regionale di lavorare alla realizzazione degli impianti. Lo comunica lo stesso Intravaia in una nota.

Il sostegno ai termovalorizzatori in Sicilia

“I termovalorizzatori – scrive Intravaia nella nota – sono una tecnologia molto utilizzata in Europa per risolvere del tutto il problema dei rifiuti nella loro frazione residua, cioè che non può essere sottoposta a differenziazione”.

“Le preclusioni ideologiche – continua Intravaia – che ne hanno bloccato la realizzazione hanno arrecato un grande danno alla Sicilia, ostacolando il percorso per liberarsi definitivamente dalla piaga dei rifiuti in eccesso di smaltimento. Il rischio di questi impianti, che si affidano a sistemi molto avanzati, per l’ambiente è praticamente nullo, la gente lo sa e vuole che siano costruiti”.

“Bene fa – conclude Intravaia – il presidente della Regione Schifani a continuare sulla strada che porta alla loro realizzazione per il bene dei siciliani e della Sicilia, che potrà finalmente togliersi di dosso la scomoda etichetta di terra sporca e invasa dai rifiuti”.