Ternana-Palermo, Lucioni: “Non butto via questo punto”

L'autore del gol: "Ripartiamo da questo pareggio"

“Io raccoglierei la prestazione per larghi tratti della partita. Perché credo che ci sia stata una bella risposta dopo questa sosta”. Fabio Lucioni commenta così, in mixed zone, il pareggio per uno a uno giunto al termine di Ternana-Palermo. Il difensore dei rosanero, autore del gol dei siciliani, cerca di prendere i lati positivi della gara: “Abbiamo cercato di lavorare su alcuni aspetti, credo che qualche risposta positiva si possa cogliere perché nessuno si è mai tirato indietro”.

“Abbiamo cercato di portare a casa un risultato che aspettavamo forse anche più largo – aggiunge il numero 5 dei rosanero -. Un punto dal quale ripartire, per larghi tratti della gara abbiamo cercato di imporre il nostro gioco e ce l’abbiamo anche fatta in alcuni casi. Dobbiamo continuare a lavorare, conosco solo questa strada. Pensare che con una settimana o dieci giorni si possano risolvere quei piccoli problemi che si possono avere, non è così. Abbiamo il supporto dei nostri tifosi che sono spettacolari, anche per loro cerchiamo di mettercela tutta”.

“Ci siamo abbassati un po’ e abbiamo perso un po’ le misure nella ripresa. La Ternana è partita un po’ più forte, poi siamo stati bravi a imporre il nostro gioco. Siamo stati bravi anche a capitalizzare un calcio d’angolo battuto alla meraviglia e potevamo fare anche qualche altro gol. Poi c’è anche un avversario, di tutto rispetto con giocatori importanti. È un campionato imprevedibile, non c’è una partita scontata. Bisogna combattere e mettere intensità e voglia che abbiamo messo anche in questa gara. Non butto via questo punto”, conclude Fabio Lucioni.