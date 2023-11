Ternana-Palermo, i convocati di Corini: si aggiungono altri due assenti

In totale sono cinque gli indisponibili per infortunio

Mister Corini alle prese con gli infortuni. Il Palermo, in vista della gara con la Ternana di domenica 26 novembre (calcio d’inizio ore 16.15), dovrà fare a meno di Ceccaroni, Vasic e Di Franesco. I tre calciatori rosanero stanno recuperando da alcuni infortuni e il loro rientro è previsto nei prossimi giorni.

Ma se per i tre giocatori appena citati era già tenuta in considerazione l’assenza per la gara di Terni, alla vigilia del match è arrivata la notizia che anche altri due rosanero non saranno presenti allo stadio “Libero Liberati”.

Agli indisponibili tra le fila del Palermo, infatti, si aggiungo Roberto Insigne (lombalgia acuta anticipata nella conferenza stampa di Corini) ed Edoardo Soleri (risentimento muscolare all’adduttore lungo sinistro).

I convocati del Palermo

Questi quindi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro la Ternana dal tecnico Eugenio Corini:

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

13 Kanuric

15 Marconi

18 Nedelcearu

22 Pigliacelli

25 Buttaro

30 Valente

31 Aurelio

37 Mateju

53 Henderson

80 Coulibaly