Ternullo (FI) in pole position per sostituire Micciché al Senato

In attesa della formalizzazione delle dimissioni da senatore di Gianfranco Micciché, dovrebbe essere la siracusana Daniela Ternullo a prendere il suo posto nel gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama. Il nome dell’ex deputata dell’Assemblea regionale siciliana circola negli ambienti vicini a FI, essendo la prima dei non eletti dopo Miccichè, candidata in seconda posizione utile nel seggio della Sicilia occidentale.

E’ stato lo stesso Micciché, leader di FI nell’isola, ad annunciare le sue dimissioni dal Senato per via dei brutti rapporti con il governatore azzurro Renato Schifani che nemmeno la mediazione di Silvio Berlusconi era riuscito a superare. “Resto all’Ars perché sento il bisogno, oltre al dovere, di difendermi”, aveva detto Micciché.