Intervento del Soccorso alpino

TERRASINI (PALERMO) – Disavventura a lieto fine per una 71enne statunitense a Terrasini, in provincia di Palermo. La donna, escursionista, è stata soccorsa dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas).

Si era infortunata lungo il sentiero di Mircene, nel versante nord est di monte Palmeto. La 71enne faceva parte di un gruppo che nella mattinata aveva intrapreso il sentiero che da contrada Gazzara l’ha portata alla Portella Mircene, e quindi nella zona sommitale di monte Palmeto.

In fase di discesa è scivolata procurandosi un importante trauma all’arto inferiore. La richiesta di soccorso è stata inoltrata al Nue 112 che ha smistato la richiesta al 118 che, a sua volta, ha richiesto l’intervento del Soccorso alpino.

Immediati i soccorsi. Sono partite due squadre di tecnici che hanno raggiunto la 71enne. Dopo averne valutato le condizioni sanitarie, i soccorritori l’hanno immobilizzata con il supporto del personale dell’ambulanza 118 presente a valle. La donna è stata quindi trasportata lungo un sentiero a bordo di una barella speciale, sino al punto dove attendeva l’ambulanza, per il successivo trasferimento all’ospedale Civico di Partinico.