Terrasini piange Giovanna: “Addio dolce mamma, davi serenità e coraggio”

Il cordoglio del sindaco e dell'ateneo

TERRASINI (PALERMO) – Terrasini piange Giovanna Brunetti, giovane mamma che si è spenta in seguito a una malattia. Era una ricercatrice dell’Università di Palermo, in tanti la ricordano come una donna piena di energia, che ha lottato fino all’ultimo.

Il cordoglio del sindaco

“Oggi è un giorno molto triste per la nostra comunità – scrive sui social il sindaco Giosuè Maniaci – e vogliamo stringerci con tutto il nostro affetto alla famiglia Brunetti-D’Anna per la prematura scomparsa della cara Giovanna, al termine di una dura e incurabile malattia, che lei ha contrastato come una leonessa”.

“Giovanna era una persona buona, che aveva sempre una parola gentile per tutti. Seppur nella malattia – prosegue il primo cittadino – non ha mai perso la speranza e il sorriso. Era una madre affettuosa e premurosa, una moglie amorevole, una figlia rispettosa, una sorella presente, metteva sempre la felicità degli altri al primo posto. Era una studiosa, curiosa della vita. Amava la vita nella sua semplicità. Anche le poche volte che ci siamo incontrati negli ultimi mesi mi ha sempre trasmesso serenità e coraggio nonostante le sue condizioni. Ci mancherai Giovanna, adesso riposa in pace”.

Il dolore dell’Università di Palermo

Un dolore condiviso anche dall’Università di Palermo: “Esprimiamo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Giovanna Brunetti, dipendente dell’Ateneo. Con commozione ricordiamo la professionalità dimostrata durante l’attività svolta presso la Scuola di Medicina e il suo grande impegno per il conseguimento del dottorato, obiettivo che ha continuato a perseguire strenuamente nonostante la malattia – sottolineano i colleghi -. Alla famiglia e ai suoi cari rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di dolore”. I funerali si svolgeranno venerdì 12 dicembre, alle 15.00, presso la Chiesa Madre di Terrasini.